Un manifesto su “La corretta idratazione” realizzato dagli studenti sarà presentato alla mostra del Centenario del “Galileo Galilei”, nel foyer del teatro “Lauro Rossi” a Macerata.

Nell’ambito del percorso di Educazione alla Salute, attivato nel curricolo di Scienze Naturali, gli studenti e le studentesse delle classi 3L e 3M del Liceo Scientifico di Macerata hanno elaborato il manifesto in cui si evidenzia l’importanza dell’acqua in tutte le funzioni dell’organismo e del ruolo dell’idratazione per la salute nei suoi vari aspetti. Si forniscono, inoltre, indicazioni utili a mantenere una consapevole idratazione giornaliera nel rispetto del bilancio idrico, fattore importante per preservare una condizione di benessere.

«L’intento principale del lavoro – scrive la scuola – è quello di contribuire a divulgare una serie di informazioni e alcune curiosità su un tema che, secondo la letteratura scientifica, rappresenta uno dei pilastri fondamentali di un corretto e moderno stile di vita, necessario per la prevenzione di molte malattie e la promozione di un buono stato di salute. Quindi, la corretta idratazione è da considerare come priorità di tutela della salute a fianco di una corretta alimentazione. Non solo corretta alimentazione, ma anche corretta idratazione. La finalità generale di questo lavoro è favorire lo sviluppo di comportamenti consapevoli e responsabili degli studenti, che possano essere utili per il benessere personale e sociale».