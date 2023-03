Con la valigia piena di emozioni, condivisione e arricchimento personale, e fieri dei loro attestati di inglese, le studentesse e gli studenti della classe seconda dell’istituto A. Gentili hanno salutato Dublino a conclusione di uno stage linguistico con soggiorno in famiglia che li ha visti protagonisti dal 17 al 23 marzo, sotto la guida sicura della professoressa Valeria Procaccini.



«Non solo potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative in inglese – scrive la scuola – ma anche sviluppo di competenze trasversali e crescita come cittadini europei: sono solo alcuni dei traguardi raggiunti dalle nostre studentesse e dai nostri studenti in questa full-immersion in Irlanda che per l’Istituto Gentili costituisce una tappa imprescindibile del percorso scolastico. Occasione unica anche per cementare rapporti interpersonali autentici che accompagneranno le studentesse e gli studenti nel loro cammino di vita e ispireranno altri compagni a vivere la stessa esperienza».

Nel segno dell’interculturalità, marchio distintivo dell’Istituto “A. Gentili”, preparano la mobilità Erasmus+ in Francia le studentesse e gli studenti del triennio linguistico. «Le studentesse e gli studenti del liceo linguistico – fa sapere l’istituto – stanno sviluppando progetti basati sull’effettiva realtà delle nostre comunità rurali per rilevare la rispondenza o proporre soluzioni in linea con i desiderata dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile. Grazie alla mobilità potranno condividere ed amalgamare con i loro corrispondenti francesi le riflessioni su questi temi di assoluta rilevanza a livello europeo e mondiale, arricchendosi vicendevolmente».