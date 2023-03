I piccoli atleti e le piccole atlete della Volley Academy, insieme a quelli e quelle della Adus Caldarola Volley e della Futura Pallavolo Tolentino hanno dato vita ad una tappa del circuito S3 alla palestra Fratelli Cervi di Macerata.

Il gioco S3 rappresenta l’anticamera della pallavolo: giocatori e giocatrici sono impegnati in esercizi che riguardano la battuta, la ricezione, l’alzata, l’attacco, muro e difesa, ma il tutto è reso più semplice per avvicinare i piccoli atleti al volley. I fondamentali sono quindi sostituiti dal lancio e dal blocco della palla, in questo modo i bambini riescono subito a giocare, impratichendosi con i primi rudimenti della pallavolo. Inoltre, gli atleti hanno ricevuto in omaggio dei gadget offerti da Banca Macerata.

Quella di ieri è stata una mattinata all’insegna del gioco e di tanto divertimento da vivere insieme, tra atleti e atlete come tra le società che hanno partecipato. La Pallavolo Macerata e la Volley Academy ci tengono quindi a ringraziare in modo speciale la Adus Caldarola Volley e la Futura Pallavolo Tolentino che sono state ospiti alla Palestra F.lli Cervi, così come tutti i genitori e le famiglie che sono venute a fare il tiro per i bambini e le bambine scese in campo.