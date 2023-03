C’è grande attesa tra i banchi dell’Ite “Gentili” di Macerata: martedì 21 marzo, alle 11,30, salirà in cattedra Kris Ward , head coach di fama internazionale, allenatore capo del Washingon Spirit nella National Women’s Soccer League (NWSL) e vincitore del campionato 2021. Nell’aula magna dell’istituto, Ward terrà una lezione in lingua inglese sul management di un team di lavoro e sull’organizzazione sportiva americana; dunque una grande opportunità per le studentesse e gli studenti dell’indirizzo sportivo, giunta inaspettatamente grazie all’intermediazione di Dario Marcolini. «Con l’intervento di Kris Ward – sottolinea la dirigente scolastica Alessandra Gattari – si arricchisce ulteriormente la già vasta offerta formativa dell’indirizzo sportivo del “Gentili”, finalizzata a garantire una preparazione che coniughi le esigenze e la professionalità richieste dal mondo dello sport».