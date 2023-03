Allo Sferisterio con papà

Quale modo migliore per celebrare la festa dedicata al papà se non un viaggio alla scoperta dell’Arena Sferisterio? E’ la proposta di Macerata Sistema Musei per domenica 19 marzo alle 16. Sarà il primo appuntamento della rassegna Al museo con tutta la famiglia, una serie di visite guidate al circuito museale di Macerata, dedicate a grandi e piccini, che si svolgeranno ogni terza domenica del mese.

Il primo appuntamento è dedicato alla scoperta del monumento simbolo di Macerata, l’Arena Sferisterio, in occasione della Festa del Papà.

Prenotazione a: macerata@sistemamuseo.it

La visita guidata, con inizio alle 16, avrà durata di circa un’ora e sarà compresa nel costo del biglietto (6 euro intero, 4 euro ridotto, gratuito per i bambini sotto i 13 anni).

Per tutte le informazioni: 0733 060279