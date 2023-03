“Curiosità motrice. impressioni di matematica”. E’ il titolo dell’intervento degli studenti del liceo scientifico “Galieli” di Macerata. La classe 5C ha partecipato ieri all’evento “Giorno del Pigreco” all’università di Camerino.

I ragazzi e le ragazze hanno concluso il loro percorso di cinque anni con una presentazione nella quale hanno esposto le loro impressioni sul liceo matematico e hanno presentato due moduli svolti (geometrie non euclidee e robotica). A tutti gli studenti e le studentesse è stato infine consegnato l’attestato di partecipazione al progetto.

Dopo l’introduzione di Sonia L’Innocente, referente dei licei matematici Unicam, si sono avvicendati diversi licei delle Marche, tra i quali appunto il “Galilei” che si appresta a dare il via alle iniziative per il centenario dalla fondazione.

COS’E’ IL PI GRECO DAY – Il 14 marzo è la giornata mondiale del Pi greco, il numero 3,14159… (e poi altri infiniti numeri) che rappresenta una costante matematica e indica il rapporto tra la misura della lunghezza della circonferenza e la misura della lunghezza del diametro di un cerchio. Il pi greco è un elemento cardine della matematica che trova tantissime applicazioni anche nella vita quotidiana, ad esempio è fondamentale per progettare ponti. Si celebra il 14 marzo perché nei Paesi anglosassoni le date si indicano scrivendo prima il mese e poi il giorno. Il 14 marzo diventa perciò marzo 14, ossia 3/14. Dunque, quando il fisico statunitense Larry Shaw – promotore dell’iniziativa – dovette scegliere la data della festa, scelse proprio il 14 marzo. Dal 2020 è diventata Giornata internazionale della matematica.