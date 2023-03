Un giornalino d’istituto con uscita bimestrale, per condividere con i genitori le diverse e sempre nuove attività didattiche che ogni scuola mette in atto per sviluppare il progetto “Fermi…osserviamo il mondo!”.

E’ l’idea dell’istituto “E.Fermi” di Macerata. «In questo mese – si legge in una nota – le docenti si sono divertite e messe in gioco insieme ai loro alunni ed alunne per realizzare e vivere tante bellissime esperienze, dalla creazione dell’Universo, dal Big Bang, ai dinosauri, sviluppando la Preistoria e il sistema solare, l’ecosostenibilità, Pet therapy, educazione alimentare, laboratori di archeologia, attività in Comunicazione aumentativa alternativa), pensiero computazionale e così via. Siamo sicuri che troverete interessante questo nuovo modo di per condividere e rivivere le esperienze che quotidianamente i vostri figli sperimentano nel fare scuola».

Per accedere basta cliccare su questo link o inquadrare il seguente QrCode.