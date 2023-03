Donne che lasciano il segno

Frida Khalo, Giovanna D’Arco, Bebe Vio ma anche Malala e Maria Montassori. Sono le donne protagoniste delle interpretazioni dei ragazzi e ragazze del gruppo senior del Cag “Pippo per gli amici” a Corridonia, gestito dalla Pars. Da tempo i ragazzi e le ragazze stanno seguendo un laboratorio di teatro, divisi per gruppi di età.

L’8 marzo, in occasione della Giornata della donna, hanno interpretato alcune letture che raccontano storie di donne famose, storie di successo, di riscatto.

Tra le letture proposte alla presenza degli altri ragazzi, ragazze e delle famiglie quelle di Malala, attivista pakistana per il diritto all’istruzione e premio Nobel; Frida Khalo, pittrice ed artista che a causa di un incidente divenne disabile ma affrontò con tenacia e coraggio la sua realtà diventando tra le artiste più celebri al mondo; Giovanna D’arco: eroina nazionale francese, che restituì alla Francia parte del territorio caduto in mano agli Inglesi durante la Guerra dei cent’anni; Bebe Vio, è una schermitrice italiana, specialista del fioretto, campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica e Maria Montessori, educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra infantile e scienziata italiana. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome e adottato in migliaia di scuole in tutto il mondo. Fu tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia.

La vicesindaca e assessora alle Politiche Sociali Nelia Calvigioni dichiara: «Vedere i bambini che ascoltano ed interpretato brani e poesie sul tema delle donne è emozionante. Quest’anno al Cag “Pippo per gli amici” si stanno portando avanti tante iniziative importanti per educare e crescere. Grazie alle educatrici ed esperti, con il coordinamento di Gessica Stizza Pars».

Molto soddisfatta anche la consigliera comunale Daniela Serafini: «L’iniziativa dell’insegnante Fabiana Vivani, “Racconti di donne coraggiose”, ha visto la partecipazione di alcuni dei numerosi ragazzi frequentanti il laboratorio teatrale, è stato un momento emozionante, sia per i ragazzi che hanno interpretato, sia per i bambini che in un gran silenzio hanno ascoltato i racconti delle vite di queste meravigliose donne, che sono una grande ispirazione e modello per tutti. Questa è la conferma anche che il teatro, è un potente strumento sociale che unisce tutti i bambini»

Gessica Stizza, responsabile Pars del CAG “Pippo per gli amici”, commenta così questa bellissima giornata: «Lo scopo dell’iniziativa era quello di celebrare le donne che, al pari degli uomini, possono avere un ruolo storicamente trainante. Donne che, con il loro coraggio e la loro forza d’animo, hanno dato un contributo fondamentale al nostro progresso sociale, culturale, politico, scientifico e artistico».