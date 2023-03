Alessandra Izzo, dodicenne di Macerata, si è aggiudicata il tabellone femminile alle pre qualificazioni Bnl Roma a Recanati. La junior ha battuto tutte le atlete in gara all’evento aperto ad agonisti di quarta categoria di ogni età.

Successo per l’iniziativa della Federazione Italiana Tennis, andata in scena nei giorni scorsi, che consentiva a giocatori di quarta categoria di ottenere wild card per la fase regionale di pre-qualificazione Bnl Roma 2023.

Più di cento i tennisti e le tenniste iscritti, ripartiti nei tabelloni di singolare e doppio sia maschile che femminile.

Il torneo sotto la supervisione del Giudice arbitro Pierpaolo Cenci, iniziato il 17 febbraio, ha fatto registrare un buon livello di gioco.

Giovanni Bravi ha vinto il singolare maschile battendo in finale Alessandro Lorenzini 60 -75, nella finale 3°- 4° posto l’ha spuntata Filippo Mobili su Alvaro Pagan per 61 -61.

La portacolori dell’At Macerata Alessandra Izzo si è aggiudicata il tabellone femminile sconfiggendo in finale Alessandra Mosciatti per 61- 61. Equilibrio nella finale del doppio dove la coppia Castagna Maceratini ha prevalso su Provaroni Capodaglio per 60- 36 -106.

Hanno partecipato alla cerimonia di premiazione il presidente del CT Guzzini Adolfo Guzzini, il suo vice Claudio Regini ed il delegato allo sport del Comune di Recanati Sergio Bartoli.