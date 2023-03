Nello scorso fine settimana il palasport “Chierici” di Tolentino ha ospitato il campionato regionale di ginnastica aerobica della Federazione ginnastica d’Italia, Gold e Silver per le Marche e l’Abruzzo. Hanno partecipato circa 130 atlete e atleti provenienti dalle due regioni. Organizzazione sotto l’egida della Fgi e della Ginnastica Macerata con la direzione del tecnico federale Arianna Ciucci, nonché responsabile della squadra nazionale di ginnastica aerobica juniores.

Questa disciplina agonistica, prevede esercizi acrobatici e coreografici con la musica, in diverse categorie e specialità, molto spettacolari, a partire dalla categoria allieva (8/11 anni), JR A (12/14 anni), JR B (15/17 anni) ed infine la categoria Senior dai 18 anni in su. Le specialità sono: esercizi individuali, coppia, trio e gruppo. I primi 12 classificati di ogni categoria e specialità accedono alla fase interregionale che si svolgerà a Pomigliano d’Arco dal 14 al 16 aprile. Nella categoria Gold erano presenti anche atlete juniores e senior che hanno gareggiato in questa gara per le rispettive società ma che fanno parte della squadra nazionale Fgi.

La Ginnastica Macerata ha ringraziato l’amministrazione comunale di Tolentino per aver concesso la disponibilità dell’impianto permettendo di poter svolgere una manifestazione importante, a cui hanno partecipato atlete che hanno già svolto gare a livello internazionale.

Il sindaco Mauro Sclavi e il vice e assessore allo Sport Alessia Pupo hanno presenziato alla cerimonia di premiazione e hanno ringraziato la Ginnastica Macerata e il tecnico federale Arianna Ciucci per aver scelto Tolentino e il palasport Chierici. «Ospitando questi campionati di aerobica – hanno detto – abbiamo di fatto creato una costruttiva sinergia con Macerata e tutto il territorio. Una vera e propria festa dello sport che ha coinvolto tante giovani atlete e atleti e tutte le loro famiglie che hanno potuto apprezzare l’ospitalità della nostra città e dei nostri impianti sportivi».