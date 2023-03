Open day gratuito al crossodromo comunale “San Pacifico” di San Severino per tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 6 e i 9 anni domenica 12 marzo.

L’iniziativa, dal titolo “Sali in moto con noi!”, è organizzata dalla Federazione motociclistica italiana e dal Moto club settempedano in collaborazione con il Dipartimento per lo sport e Sport e Salute e con il patrocinio del Comune.

Dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30’ alle 18 sarà possibile salire in sella su di una minimoto da fuoristrada e divertirsi in sicurezza grazie alla presenza dei tecnici federali Fmi. Sarà necessaria la presenza di un genitore e basterà esibire la tessere con Codice fiscale.

Al termine dell’attività trenta bambini e bambine selezionati dai tecnici della Federazione Motociclistica Italiana avranno la possibilità di proseguire il percorso per sei mesi con attività settimanali della durata di due ore articolate in una sessione di educazione fisica e una di pratica in minimoto in impianto federale. Anche questa iniziativa sarà gratuita. Ai partecipanti verrà rilasciata la tessera MiniSport e al genitore la tessera Member Fmi.

Per tutte le informazioni www.federmoto.it/sali-in-moto-con-noi/