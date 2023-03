Un nuovo spazio pubblico dedicato a bambini e bambine a Recanati. Sarà realizzato attraverso un lavoro di comunità guidato da Centro Fonti San Lorenzo e fattoria didattica L’arcobaleno che invitano genitori, bambini e bambine, nonni, abitanti del quartiere e non ma anche uomini e donne di buona volontà e operatori di cittadinanza attiva a partecipare. Il laboratorio per impostarlo si svolgerà domenica 5 marzo dalle 8 alle 18 vicino alla scuola dell’Infanzia Aldo Moro. Domenica 12 marzo invece “Coloriamo la città” un laboratorio che vedrà di nuovo tutti protagonisti dalle 9 alle 18.

«Dopo la Via dei Giochi – racconta l’assessora Paola Nicolini – voluta e realizzata da un gruppo di famiglie del quartiere Castelnuovo in collaborazione con cittadini e cittadine attivi, un altro quartiere si mette in movimento per realizzare un parco giochi orizzontale dedicando uno spazio ai più piccoli cittadini e cittadine. Alle nuove generazioni è infatti interdetto quel giocare in strada che tanto ha caratterizzato in anni passati l’infanzia di molti attuali adulti.

Non erano solo giochi di movimento, coordinazione motoria, allenamento percettivo e fisico, ma soprattutto laboratori sociali lontani dagli sguardi del mondo adulto, palestre di negoziazione di conflitti e di costruzione di competenze utili allo stare insieme e a cavarsela in autonomia. La pandemia ha messo un ulteriore impedimento a queste esperienze, di cui sempre più si colgono le dimensioni positive.

Questi sono i motivi che ci hanno portato ad accogliere favorevolmente la richiesta di realizzare un nuovo parco orizzontale, che sarà realizzato grazie alla collaborazione tra cittadini e cittadine, bambine e bambini, nel quartiere Fonti San Lorenzo, particolarmente attivo e attento a porsi come ambiente educante, grazie alla presenza propulsiva del Centro di aggregazione giovanile in quella parte della città».