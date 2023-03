Lezioni di tennis a scuola con tanto di minitorneo finale. E’ l’esperienza vissuta da alunni e alunne dell’istituto Filelfo di Tolentino. Raccontano come è andata Sara Anibaldi e Virginia Bagalini della classe 2A del liceo scientifico.

di Sara Anibaldi e Virginia Bagalini

Nel mese di febbraio, per quattro settimane, la federazione tennis (FIT) e padel (FITP) hanno dato agli studenti delle classi seconde del Filelfo, in particolare dell’indirizzo scientifico e scienze applicate, la possibilità di partecipare a delle lezioni di tennis nelle ore di scienze motorie.

Durante questo percorso i ragazzi e le ragazze hanno potuto apprendere ed esercitare le basi del tennis sotto la guida di maestri esperti, che, con pazienza e passione sono riusciti a coinvolgere gli studenti in questa disciplina, permettendo loro di conoscere un nuovo sport.

In tal modo hanno offerto la possibilità di frequentare gratuitamente lezioni di prova, propedeutiche a una possibile prosecuzione.

Per finire in bellezza questo percorso i ragazzi e le ragazze si sono potuti cimentare in un minitorneo, sfidandosi l’un l’altro; trovandosi davanti da una parte alla competitività di questo sport, dall’altra al rispetto nei confronti dell’avversario.

Gli alunni e le alunne si sono mostrati soddisfatti e grati per questa opportunità, tanto che alcuni di loro stanno valutando l’idea di continuare a frequentare il corso nelle ore extrascolastiche.

Proprio per questo possiamo affermare che sia un’esperienza da ripetere e da consigliare nelle altre scuole.