Ha più di 25 anni di esperienza nel settore della consulenza finanziaria Michele Scarpeccio, private banker di Ancona, che ha incontrato venerdì studenti e studentesse del Dipartimento scienze motorie dell’Istituto F. Filielfo di Tolentino, coordinato dagli insegnanti Paolo Pecchia, Lucia Ciccarelli e Mauro Bonfigli, con lo scopo di ampliare l’offerta formativa sul tema sportivo e conoscere ambiti diversi da quelli solitamente trattati.

Scarpeccio, specializzato nella gestione patrimoniale e finanziaria di Sportivi Professionisti, per trattare il tema dell’Educazione Finanziaria in ambito sportivo, ha visto la partecipazione di 70 studenti e studentesse.

«Durante l’incontro – si legge in una nota della scuola – sono stati trattati i vari aspetti della gestione dell’atleta, dai primi anni di professionismo fino alla gestione finanziaria del fine carriera passando per temi quali possono essere la gestione della fiscalità italiana ed estera nella carriera del giocatore o la collaborazione con professionisti che collaborano per tematiche legali, immobiliari o assicurative. Sono stati fatti alcuni casi studio di atleti professionisti in vari sport, particolare risalto è stato dato al fatto che dopo soli cinque anni dal termine della carriera sportiva oltre il 40% di essi versa in condizioni economiche disastrose. L’incontro si è concluso con il saluto e l’augurio da parte di Michele Scarpeccio ai giovani studenti per un futuro pieno di soddisfazioni nel mondo del lavoro».