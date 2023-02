Ultimo appuntamento con “A teatro con mamma e papà”, domenica 5 marzo chiude l’undicesima stagione del teatro per famiglie promossa dal comune di Civitanova in collaborazione con tdC e Proscenio eventi. Un progetto partito il 27 novembre scorso e che ha tenuto compagnia al pubblico per sei domeniche, dimostrando ancora una volta tutta la sua capacità attrattiva. A far scendere quindi il sipario di questa stagione, domenica 5 marzo dalle 17 all’Annibal Caro, ci sarà uno spettacolo davvero particolare, divertentissimo e allo stesso tempo significativo, portatore di messaggi forti e positivi sull’amicizia: “Il mio amico è un asino”. Si tratta dell’ultima produzione della compagnia Florian Metateatro di Pescara, ispirata al famoso racconto Platero y yo di Juan Ramon Jimenez (premio Nobel per la letteratura 1956). La libera riscrittura cerca di mantenere intatto lo sguardo sincero e incantato dello scrittore spagnolo sulla realtà, al pari dello sguardo del bambino quando viene lasciato libero di esprimersi, reso teatrale attraverso gioco e azione. Le prenotazioni per i posti sono aperte e proseguiranno fino allo stesso giorno dello spettacolo. Lo spettacolo verrà preceduto dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti tramite consegna all’ingresso di un numero di riferimento. Inoltre, grazie all’Azienda Teatri di Civitanova, verranno assegnati tre biglietti omaggio per l’ingresso ad uno dei cinema della città.

