Nell’ambito del progetto “Nati per leggere” l’amministrazione comunale di Caldarola ha donato un libro alle famiglie di tutti i bambini e le bambine nati nel 2022 e residenti a Caldarola.

La consegna è avvenuta sabato, all’interno della sede della Biblioteca, alla presenza di numerose famiglie.

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

L’assessora ai Servizi Sociali del Comune, Teresa Minnucci, ha consegnato un libro, selezionato appositamente per bambini e bambine piccolissimi per stimolare l’apprendimento e la curiosità attraverso il tatto e le coloratissime immagini. Inoltre si spingono i genitori a leggere le storie per i loro bambini perché è scientificamente dimostrato che la voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce.