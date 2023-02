Si chiama “White Day” il progetto che ha permesso a 350 alunni e alunne della scuola secondaria di I grado dell’istituto comprensivo S. Agostino di Civitanova di avere un primo approccio con la montagna e la neve. Martedì 28 febbraio alla Maddalena di Sarnano si svolgerà una giornata sulla neve.

Quella mattina, a seguire la dimostrazione sulla motoslitta degli agenti della Polizia di Stato che avverrà alle 12:00 nell’ambito del servizio Neve Sicura, si svolgerà un momento conclusivo di saluto ad alunni, alunne e docenti da parte dei rappresentanti delle pubbliche istituzioni a sottolineare la sinergia tra enti e privati nella promozione del territorio. Interverrà tra gli invitati l’atleta Adriano Macchiati che porterà ai ragazzi e alle ragazze la sua personale testimonianza del valore inclusivo ed educativo dello sport.

L’iniziativa si è svolta in sette giornate, che hanno dato spazio anche ad una formazione sulla sicurezza per tutti gli alunni e le alunne partecipanti grazie all’intervento della Polizia di Stato che ha svolto un mini-corso direttamente sulle piste a tutti i partecipanti, inserito nelle iniziativa Neve Sicura, distaccamento servizio sicurezza e soccorso in montagna, presentato dalla Sassotetto srl.

La dirigente scolastica Gloria Gradassi, ringrazia il Corpo della Polizia di Stato per l’intervento educativo durante i “ White days” e la Sassotetto srl, che ha fornito un servizio su misura per scuola oltre ad ospitare l’Istituto per l’intervento conclusivo nell’ambito della manifestazione Neve sicura.

Tra gli altri ospiti della manifestazione sulla neve il sindaco di Sarnano Luca Piergentili che accoglierà alunni, alunne e docenti, i rappresentanti del Comune di Civitanova e di Montecosaro, referenti del mondo della scuola, a testimonianza dei legami reciproci per la valorizzazione e la promozione del territorio di cui l’I.C. “ Sant’Agostino” si è reso protagonista.