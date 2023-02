Al Filelfo è giornata di orientamento

«Eravamo davvero molto incuriositi, docenti e laureandi erano accanto a noi fisicamente e non in videoconferenza». Così Claudio Antonelli parla della giornata di orientamento che si è svolta ieri l’IIS “F. Filelfo” di Tolentino. La scuola ha organizzato una giornata di orientamento rivolta a tutti gli alunni e le alunne delle quinte classi per aiutarli a scegliere consapevolmente il loro percorso di studio o di lavoro, successivo al diploma.

Ai ragazzi e alle ragazze è stato illustrato come e dove iscriversi, sono stati presentati i contenuti dei vari percorsi formativi e gli sbocchi professionali previsti, chiariti eventuali dubbi sui corsi di laurea, sugli Its e sull’organizzazione accademica.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Anpal Servizi, ha coinvolto Unicam, Unimc, Univpm, Accademia Belle arti, Its e Naba e ha dato l’opportunità di conoscere molti docenti, che si sono prodigati per agevolare la scelta e facilitare al massimo l’inserimento.



«Abbiamo avuto la possibilità di chiedere informazioni direttamente – ha detto Edoardo Miconi, un altro degli studenti partecipanti – e abbiamo capito che gli Atenei della nostra regione mostrano un’ottima offerta formativa»

L’interesse e la curiosità mostrata dai ragazzi hanno confermato la validità di questa collaborazione “università –its-scuola”, spingendo i docenti coinvolti in questo primo incontro a lavorare per ripetere l’esperienza ogni anno.