Al Cag “Pippo per gli amici” martedì 21 febbraio è stata una grande festa di Carnevale per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze della città di Corridonia. Tanti i partecipanti che si sono divertiti grazie ad un programma ricco d’iniziative.

A partire dalle 14,30 fino alle 18,30 performance teatrali, musica, attività ludico ricreative.

La rappresentazione teatrale “ La sala d’aspetto” curata dalla loro maestra Fabiana Vivani ha visto protagonisti i grandi e piccoli allievi del laboratorio di teatro che si sono scatenati divertendo il numeroso pubblico presente , poi a seguire musica con l’ insegnante Natalia Marinov.

La vicesindaca e assessora alle politiche sociali Nelia Calvigioni: «Quest’anno il Cag sta riscuotendo tanto successo grazie a chi ci lavora con cura, competenza e sensibilità. Ringrazio tutto il personale educativo per l’enorme lavoro svolto. Proseguiremo su questa strada. La priorità per me sono i giovani e le famiglie che ci affidano i loro figli. Ogni mese, da ottobre, lo staff educativo ha sempre organizzato eventi importanti dal punto di vista educativo e artistico per la crescita dei nostri iscritti che sono numerosissimi. Ricordo in particolare per il Giorno della Memoria, sono certamente esperienze indimenticabili per i ragazzi, e non finisce qui, arriveranno altre sorprese fantastiche».