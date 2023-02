Fabio Santecchia, 11enne crossista di Tolentino, premiato quale primo classificato nella categoria Minicross, nel corso delle cerimonia di premiazione dei migliori piloti della stagione 2022 promosse sia dalla Federazione motociclistica italiana che dalla Uisp. Il giovane ha vinto i due campionati disputati su tutti i vari circuiti marchigiani. Fabio Santecchia, che difende i colori del Moto Club Tolentino, è stato premiato dal direttivo della Fmi, tramite il presidente Massimo Fiorentino, che si è complimentato per la bella stagione agonistica del pilota tolentinate che è stato un protagonista assoluto in tutte le gare e dal direttivo Uisp.

Ora per Fabio Santecchia è in arrivo il passaggio di categoria e nella prima gara della stagione è risultato ancora una volta primo classificato. Infatti, domenica scorsa nel crossodromo di San Savino di Ripatransone era in programma il Trofeo Marche Uisp e il pilota tolentinate si è imposto in entrambe le manches della categoria Junior, confermandosi uno straordinario talento del cross.