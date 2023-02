Settimana culturale e settimana bianca: sono due eventi che dal 6 all’11 febbraio hanno visto protagonista tutta la comunità scolastica dell’Ite “Gentili” di Macerata.

Nella prima è stata interrotta la didattica tradizionale per dare luogo ai corsi di recupero ed una serie di attività culturali e svago che hanno animato tutti gli ambienti dell’Ite: in un virtuoso connubio di proposte fatte da docenti ed alunne e alunni si sono svolte lezioni di Scacchi, Bridge, Reggaeton, Giochi sportivi di gruppo, Judo, Art Therapy, Informatica, Robotica, Cineforum.

Durante questo periodo le ragazze e i ragazzi dell’Ite hanno potuto incontrare la Polizia per una cultura del rispetto delle leggi e della prevenzione dei pericoli grazie agli interventi del Capo di gabinetto della Questura di Macerata, Edoardo Polce, degli ispettori Claudio Tarulli e Stefano Ronconi, in forze rispettivamente nella sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Macerata e nella sezione della Polizia Stradale, insieme all’agente Anna Laura Mogetta della sezione Postale, nonché il capitano della 114^ Squadriglia Radar Remota dell’Aeronautica Militare di Potenza Picena, Alessandro Grossi, accompagnato dal primo luogotenente Giancarlo Camilletti, che hanno illustrato le potenzialità e il fascino di una carriera in ambito militare.

Parallelamente 33 ragazzi e ragazze, dal primo al terzo anno, sono stati a San Martino di Castrozza, accompagnati dai docenti Cinzia Cecchini, Rosella Ancillai e Marco Blunno per seguire lezioni di sci di livello principiante, intermedio ed avanzato; un’occasione per fare esperienza in alta quota sulla neve in un clima di serenità e gioia che ha ricevuto il plauso delle famiglie degli studenti.

Alessandra Gattari, dirigente scolastica dell’Istituto maceratese, ha sottolineato la grande valenza formativa di entrambe le iniziative che rendono la scuola una comunità in cui dare spazio a tutte quelle attività che corrono in parallelo alla didattica e che potenziano le conoscenze e le competenze utili per la formazione globale degli studenti.