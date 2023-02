Domani è Carnevale a Palazzo Buonaccorsi. E’ il primo degli appuntamenti di Mc Family, il nuovo programma di iniziative per le famiglie e i bambini dedicato alla scoperta dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi e dell’Arena Sferisterio. Un calendario in cui si succedono, da febbraio a maggio, laboratori creativi e visite guidate pensati per coinvolgere grandi e piccini. Il programma, a cura di Sistema Museo, è composto da due diverse rassegne: “Divertiamoci al museo!” e “Al museo con tutta la famiglia!”.

DIVERTIAMOCI AL MUSEO – Due appuntamenti a Palazzo Buonaccorsi per festeggiare insieme il Carnevale e la Pasqua. Le attività sono dedicate ai bambini dai 6 ai 10 anni e alle loro famiglie. Si inizia domani appunto alle 16 con “È Carnevale a Palazzo Buonaccorsi!”: un viaggio avventuroso in maschera tra personaggi mitologici e creature misteriose. Si prosegue sabato 8 aprile, alle 16, con “Pasqua in carrozza”: al Museo della Carrozza è tempo di magiche avventure tra cocchieri, cavalli, briglie e incantevoli calessi. Sei pronto per un viaggio fuori dal tempo? La quota di partecipazione a ciascun appuntamento è di 5 euro a bambino. Per informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it o 0733 060279.

AL MUSEO CON TUTTA LA FAMIGLIA – Una rassegna di speciali visite guidate al circuito museale dedicate a tutta la famiglia. Tre appuntamenti, ogni terza domenica del mese, per scoprire insieme Società cooperativa sistema museo ufficiostampa@sistemamuseo.it www.sistemamuseo.it le bellezze della città. Si inizia domenica 19 marzo alle 11 con “Allo Sferisterio con papà!”: quale modo migliore per celebrare la festa dedicata al papà se non un viaggio alla scoperta dell’Arena Sferisterio? Da stadio a tempio della musica lirica, vieni a conoscere insieme a noi la storia di questo posto magico. Si prosegue domenica 16 aprile, alle 11, con “Mamma e papà, vi porto a palazzo”: che meraviglia le sale del piano nobile di Palazzo Buonaccorsi. Dalla Sala dell’Eneide alla camera da letto, alla scoperta dei tanti segreti della famiglia che abitava in queste splendide stanze. La rassegna di conclude domenica 21 maggio, alle 11, con “Tutti in carrozza, si parte!”: avete mai visto la collezione di carrozze che si trova a Palazzo Buonaccorsi? Quante storie si nascondono tra le ruote di questi antichi mezzi, quante avventure meravigliose da raccontare e rivivere insieme… La visita guidata è compresa nel costo del biglietto (gratuito per i bambini sotto i 13 anni). Per informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it o 0733 060279