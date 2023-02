L’ Aido Recanati ha incontrato nei giorni scorsi le classi del terzo e quarto anno dell’Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei per informare e sensibilizzare i giovani alla donazione degli organi.

La presidente Piera Marconi insieme a Norma Stramucci, scrittrice, poetessa nonché madre di un donatore d’organi e Lucia Cuccioli responsabile del progetto Una Scelta in Comune, hanno risposto alla domanda “Perché donare gli organi?” posta dagli alunni e dalle alunne prossimi alla maturità, insieme alla loro insegnante Franca Maggini.

«Il perché è semplice e drammatico insieme – ha dichiarato la Presidente – Ogni anno 10.000 persone in Italia sono in lista d’attesa per un trapianto d’organi, ma mancano gli organi. Sono sufficienti solamente per 3.000 persone. Non ci sono donatori. Il trapianto per queste persone vuol dire migliorare o addirittura continuare a vivere. È la sola terapia possibile per gravi insufficienze d’organo terminale come il cuore, polmone, fegato. Essere favorevoli alla donazione d’organi non è solo un gesto di solidarietà, ma una scelta giusta da fare anche nel rilascio o rinnovo della carta d’identità. Questo i nostri ragazzi dell’IIS Mattei, attenti e sensibili, lo hanno percepito»