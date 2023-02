«Amate il nostro pianeta, preservatene le risorse, ma soprattutto studiate oggi con impegno, passione e curiosità per assumere nel prossimo domani un ruolo attivo nelle sfide che il mondo sta affrontando.

Il rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari, sabato ha incontrato le studentesse e gli studenti di alcune classi del biennio e del triennio dell’IIS “E. Mattei” di Recanati.

Durante il seminario “La Chimica del futuro” e attraverso un’interessante lezione di chimica, ha trattato il ruolo chiave di questa disciplina nella transizione energetica e nello sviluppo sostenibile. Innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare, fonti energetiche rinnovabili, equilibrio tra crescita e tutela dell’ambiente, stoccaggio di energia, tecnologie quantistiche, nanotecnologie, ricerca di nuovi materiali: sono questi alcuni degli argomenti magistralmente proposti dal Rettore ai giovani uditori, per riflettere sulle sfide da affrontare fin da subito in tema di cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale.



Partendo dagli obiettivi dell’Agenda 2030 e percorrendo un viaggio nella storia, dalla Rivoluzione industriale ad oggi, ha affrontato l’attuale tema della crisi energetica e del riscaldamento globale puntualizzando come la chimica dei materiali rappresenti non solo una preziosa risorsa per lo sviluppo di tecnologie a bassa emissione di Co2, ma si stia orientando anche nella produzione di sistemi di tipo circolare, in grado di riciclare la stessa impiegandola come materia prima e risorsa in altri processi produttivi, così da ridurne l’impatto ambientale.