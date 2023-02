Bellissima mattinata di musica, maschere e allegria al Filelfo di Tolentino per festeggiare insieme Il Carnevale.

La giornata di festa ha avuto inizio intorno alle 8:30, quando i ragazzi e le ragazze si sono ritrovati tutti insieme

nel palazzetto dello sport “Giulio Chierici”.

«Davanti alla folla vivace e vociante di studenti – si legge in una nota della scuola- ognuno si è messo in gioco: abbiamo iniziato dalle Pirati, seguiti dalle Iene, dagli Avengers, dagli Arabi, senza dimenticare gli Spartani di Leonida per poi spostarci sui più disparati campi, dall’attualità con la cattura di Matteo Messina Denaro, dai momenti più “curiosi” della televisione italiana (a farla da padrone Sanremo…) a un indimenticabile Joker. Insomma, tra votazioni, balletti improbabili e danze di gruppo, la mattinata è volata via in mezzo ai sorrisi e alle risate di tutti».