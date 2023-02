Crivelli “incontra” bimbi e bimbe dell’asilo

Hanno incontrato Carlo Crivelli nel loro asilo i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Villa Serra a Macerata grazie alla maestra che ha vestito i suoi panni, poi hanno fatto visita alla mostra dedicata al pittore veneto allestita a Palazzo Buonaccorsi.

L’iniziativa è il frutto della proficua collaborazione tra l’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Macerata,, la rete comunale Tavolo 0-6, i Musei Civici e Sistema Museo gestore dei servizi museali cittadini.

«Nell’ambito del progetto “I bambini e la città” – si legge in una nota della scuola – le insegnanti, aderendo al filone “I luoghi della città”, hanno avviato un percorso di sensibilizzazione all’arte come forma di educazione all’autocoscienza, alla stimolazione del pensiero creativo e alla capacità del problem solving. L’occasione di una mostra così prestigiosa è divenuta per le docenti motivo e fonte di ispirazione per lavorare ad un progetto didattico di ampio respiro che prende a prestito il titolo della medesima esposizione».



A scuola i bambini e le bambine avevano “incontrato” (tramite una drammatizzazione) il pittore nella sua bottega, osservato alcune sue opere, ponendo particolare attenzione a quella di Macerata. Il dipinto è stato il leitmotiv per la progettazione di diverse attività didattiche che coinvolgeranno i bambini e le bambine fino al termine dell’anno scolastico, quando verrà allestita anche un’esposizione dei loro lavori ispirati allo stile e ai temi dell’artista veneto.

La mostra “Le relazioni meravigliose” ha preso avvio il 7 ottobre 2022 e si è conclusa il 12 febbbraio 2023, le opere dell’artista Carlo Crivelli sono state esposte a Palazzo Buonaccorsi.