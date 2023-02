Grandi progetti per il futuro ma anche un legame fortissimo con il territorio maceratese. I Wet Floors, band band esordiente nel mondo della discografia rock, si raccontano ai microfoni di Tommaso Paolucci e Elisa Vissani, alunni del liceo artistico “Cantalamessa” che hanno svolto l’alternanza scuola lavoro nella redazione di Cronache Maceratesi.

La rock band composta da Rebecca Sbrancia alla voce, Umberto Olivi alla chitarra, Marco Olivi al basso, Lorenzo Olivieri alla batteria, tutti maceratesi tra i 18 e i 20 anni, parteciperà alla finale di Sanremo Rock ed è in attesa delle selezioni per Musicultura.

Partiti in tre e poi con un nuovo membro hanno iniziato il loro percorso con lavori semplici, come piccoli concerti nei locali che li hanno resi popolari nelle Marche e ora si ritrovano alla finale di uno dei più importanti festival della musica in Italia. Il loro prossimo progetto sarà la realizzazione di un album che ha come tema la crescita personale dall’adolescenza all’età adulta e che sarà accompagnato dalla realizzazione di una serie ad episodi che uscirà in contemporanea con l’uscita dei brani. Un video promozionale che sarà realizzato appunto sul territorio maceratese che tanto amano.