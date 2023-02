La lotteria di Carnevale e le offerte dei genitori all’ingresso della festa per finanziare le attività della scuola di Gagliole. Domenica i genitori degli alunni e delle alunne della scuola E. De Giorgi, in collaborazione con la Proloco di Gagliole, hanno organizzato la Festa di Carnevale, mancata per tre anni a causa della pandemia, che si è rivelata un grande successo: tanti i bambini, le bambine e le famiglie che hanno partecipato all’evento, organizzato al Lanciano Forum di Castelraimondo, gremito di persone accorse anche dai comuni limitrofi. Numerosissime le maschere che hanno partecipato: in particolare si sono distinte quelle da Antichi Egizi, Pirati, Maghi e Streghe, Supereroi, Principi e Principesse. In maschera anche tanti genitori ed insegnanti.

La festa è stata animata dall’allegria e dalla vivacità dei bambini e delle bambine, dai giochi e dallo spettacolo di Maxile della Midaldi spettacoli, dalla musica del DJ Amadaus e, appunto, da una lotteria con in palio ricchi premi, offerti dai tantissimi sponsor, che hanno contributo alla realizzazione dell’evento. A completare la festa non poteva mancare un ricchissimo ed appetitoso buffet con panini, pizza, dolci tipici del periodo e bibite.

«La festa – si legge in una nota dei rappresentanti dell’istituto aveva il duplice meritevole scopo di far divertire tutti bambini, che per troppo tempo sono stati costretti a rinunciare all’autentica socialità, dovendo ripiegare sui social, allo stesso tempo di sostenere economicamente le attività della Scuola, a cui è stata destinata la somma realizzata, sia con le offerte raccolte all’ingresso del locale, sia con la vendita dei biglietti della lotteria. Un ringraziamento particolare degli organizzatori va al Comune di Castelraimondo, al Comune di Gagliole, alla Proloco di Gagliole, a tutti gli Sponsor, che hanno permesso di organizzare la lotteria e, infine, a tutti coloro che hanno collaborato e contribuito alla perfetta riuscita della festa, che ha permesso ai bambini di tornare a divertirsi davvero».