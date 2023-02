Sono state tante le emozioni vissute da 900 studenti e studentesse dei licei Varano di Camerino che hanno partecipato all’incontro con Andrea Lanari, vittima nel 2012 di un grave incidente nella fabbrica dove lavorava come addetto alla costruzione di stampi per materie plastiche o metalliche. Il progetto patrocinato dalla professoressa Dalila Ragusa, ha visto Lanari vice presidente Anmil Marche e testimonial/formatore della sicurezza, portare la sua testimonianza di infortunio sul lavoro, riscuotendo da parte dei ragazzi e delle ragazze attenzione e apprezzamento.

«Non sono mancate lacrime di commozione ma anche risate e momenti di ironia che hanno trasmesso speranza, resilienza e grande forza di volontà» dichiara Lanari.

«Diminuire i comportamenti a rischio è compito di tutti e segnalare, anche a scuola, azioni scorrette e potenzialmente dannose è sinonimo di crescita e consapevolezza da infondere soprattutto in quei ragazzi che presto inizieranno il loro percorso di alternanza scuola-lavoro».

I ragazzi e le ragazze sono rimasti molto colpiti dalla storia di Andrea e da altre storie di infortunio attraverso le quali hanno potuto confrontarsi sul tema con chi porta addosso i segni della mancata sicurezza.

Sono intervenute anche due studentesse diversamente abili a portare la loro commovente testimonianza, rivolgendosi con coraggio e libertà, riconoscenza e gratitudine verso i loro compagni di classe, dimostrando che una scuola inclusiva e aperta alle diverse-abilità è possibile, emozionando la platea, dagli insegnanti agli alunni e alle alunne.