Futuri ottici alla fiera dell’eyewear

Uno sguardo sul futuro del settore ottico e un contatto diretto sul mondo lavorativo che li vedrà protagonisti. Gli studenti e le studentesse dell’Indirizzo Ottico dell’Ipsia Pocognoni, sede di Matelica, hanno potuto partecipare, nei giorni scorsi, all’evento del settore più atteso dell’anno, il Mido di Milano, la fiera di eyewear più famosa al mondo.

«Un’esperienza davvero appassionante – si legge in una nota della scuola – che ha visto il coinvolgimento di tutte le classi del percorso di studi, dal primo anno di corso al quinto. Gli studenti e le studentesse del biennio hanno avuto modo di toccare con mano le possibilità future, per i ragazzi e le ragazze degli ultimi anni l’occasione di affacciarsi sul mondo lavorativo in una prospettiva di maggiore consapevolezza.

Dopo la visita degli spazi espositivi di Rho, le studentesse e gli studenti hanno approfittato dell’uscita per una sosta nella splendida Verona e rientrare a casa soddisfatti e orgogliosi del loro percorso di studi».

Orgoglio e soddisfazione condiviso con la dirigente scolastica Reggente, Alessandra Gattari, che in più occasioni ha rimarcato le grandi opportunità di sbocchi sul mercato del lavoro offerto dagli indirizzi presenti nelle sedi dell’Ipsia “Pocognoni” di Matelica, Camerino e San Severino.