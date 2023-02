“Mettiamo radici” è il titolo che racchiude le nuove proposte che il Comune di Macerata dedica alle famiglie, alle bambine e ai bambini 0 – 6 anni e che si svolgeranno all’interno del Villaggio per Crescere – sede Anfass, in via Vanvitelli, lo spazio proposto e coordinato dal Centro per la Salute del Bambino, finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato dall’impresa sociale Con i Bambini e dalla Fondazione Generali Italia The Human Safety Net nell’ambito di Ora di Futuro .

«Essere accanto alle giovani famiglie con interventi concreti, consigli e reale supporto. Incentivare la comunità a vivere insieme momento di confronto e sostegno reciproco, in uno spazio di tutti, con professionisti a disposizione – interviene l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta -. L’attenzione di una città, della sua Amministrazione che sente la responsabilità di essere vicino alle famiglie, in tanti modi e che ritorna villaggio per crescere insieme».

Tutti i martedì e giovedì. dalle 16 alle 18. in programma “Girotondo intorno al mondo” con tante attività a tema, in totale 15, che prenderanno il via il 14 febbraio per terminare il 4 aprile. Tutti i giovedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30, sarà aperto invece “Spazio piccolissimi” dedicato alle mamme in attesa dalla 24° settimana e famiglie con bambini e bambine da 0 a 12 mesi.

In loro compagnia ci sarà l’ostetrica Maria Lucia Beccacece che dialogherà e si confronterà sui temi della gravidanza, nascita, cura e genitorialità. I genitori e i bambini saranno accompagnati in questo percorso dall’educatrice Emanuela Montedoro alla scoperta di buone pratiche per favorire lo sviluppo cognitivo e socio-relazionale del bambino e favorire l’instaurarsi di una relazione responsiva.

INFO: ingresso libero e gratuito su prenotazione, tel 0733 36170 | WhatsApp: 3792409806 |

anffasmacerata@villaggiopercrescere.it, https://www.facebook.com/groups/villaggiomacerata/