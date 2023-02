Un pianoforte e gli animali in maschera. Un altro evento si aggiunge alle iniziative di questo periodo: è il concerto “Il Carnevale degli Animali”: incontro indirizzato a bambine e bambini, a partire dai neonati, e alle loro famiglie con la partecipazione delle pianiste Cludia Antonelli e Celeste Carboni.

Organizzato dall’associazione Sognalibro e dall’associazione Virgilio Puccitelli, con il patrocinio del Comune di San Severino e in linea con i programmi Nati Per Leggere e Nati Per la Musica, l’appuntamento verrà ospitato nella sala del caffè letterario della biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, in via Cesare Battisti, sabato 11 febbraio, a partire dalle 10,30.

Ci saranno momenti di ascolto della musica di Camille Saint Saen, suonata dal vivo al pianoforte a quattro mani, e di lettura di testi tratti dalla grande fantasia zoologica di Chiara Carminati.

Nel gran finale le bambine, i bambini e i loro genitori saranno coinvolti direttamente nel gioco di fare musica utilizzando “strumenti”, già predisposti, realizzati con materiali di uso quotidiano o, comunque, di facile reperimento.

L’iniziativa si aggiunge al calendario di eventi per il Carnevale promossi dal Comune dalla Pro Loco: giovedì 16 febbraio, al Circolo ricreativo settempedano Acli Aps, pomeriggio con il “Giovedì Grasso dei bambini”, a partire dalle 16, sabato 18 febbraio, dalle 22, a villa Collio carnevale “The Mask Superhero”, domenica 19 febbraio, in piazza Del Popolo dalle 14, “Una Piazza da Maschera” , sabato 25 febbraio, dalle 22 a villa Collio, il ritorno del “Veglione dello Sport”.