Tempi duri per Hansel e Gretel. La storia è nota: due bambini vengono abbandonati da una matrigna cattiva e un papà troppo remissivo. Si ritrovano così da soli ad affrontare un nemico più forte di loro: pericoli del Bosco Nero.

Da soli? Ma nel bosco, come nella vita, si può incontrare un po’ di tutto: uno scoiattolo vanesio, un orso volenteroso ma distratto, un lupo dall’aspetto tremendo che si aggira di notte, una dolce vecchina che vive in una splendida casa fatta di dolci. Ma l’apparenza inganna! E quando la speranza sta per svanire ecco che l’aiuto arriva da chi meno te l’aspetti. Attenzione, però: saranno proprio i piccoli spettatori, ad aiutare Hansel e Gretel a ritrovare la strada di casa.

Sarà proprio con Hansel e Gretel il secondo appuntamento, domenica 12 febbraio alle 17, della rassegna A teatro con mamma e papà organizzata da Rancia VerdeBlu, in collaborazione con il Comune di Tolentino: un percorso che vuole portare pubblico di piccoli da 4 a 104 anni alla scoperta delle tante identità esistenti, ognuna con i suoi colori, le sue storie, i suoi linguaggi.

Il secondo titolo della rassegna è affidato ancora una volta alla Compagnia Teatro Verde di Roma, che dopo il grande successo a gennaio con In fondo al mare, torna al Teatro Vaccaj con una delle favole più conosciute: Hansel e Gretel.

HANSEL E GRETEL – Compagnia Teatro Verde – di Andrea Calabretta e regia Orazio Maccheronico

Età consigliata: dai 3 agli 11 anni

Biglietti in vendita su www.vivaticket.com

Nei giorni di rappresentazione, presso la biglietteria del Teatro Vaccaj dalle 16

Info e prenotazioni: tel. 0733 960059 opz.3 – info@teatrovaccaj.it