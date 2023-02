Da “Il Mercante di Venezia” si arriva a parlare di letteratura e diritto, il tutto grazie al rettore John McCourt e al professor Stefano Villamena. E’ l’esperienza vissuta al Polo Pantaleoni di Unimc da alunni e alunne del liceo classico e linguistico di Macerata. La lezione “Il Mercante di Venezia e il principio giuridico della proporzionalità ante litteram” è stata tenuta dal professore e dal rettore che ha richiamato l’attenzione delle studentesse e degli studenti sull’importanza dello studio e del dialogo tra letteratura e diritto come strumenti per costruire competenze necessarie per le future professioni.

«L’esperienza che ha visto coinvolti gli studenti si pone al centro di un processo didattico, culturale e orientativo che l’intera comunità scolastica sostiene in modo sinergico, attraverso attività di tipo laboratoriale, immersive e di potenziamento culturale», ha affermato la dirigente scolastica, professoressa Angela Fiorillo, in merito a questo incontro che ha visto la partecipazione appassionata degli studenti dei licei. L’incontro rientra nell’ambito del Percorso Giuridico-Economico, che ormai da anni offre agli studenti del liceo classico e linguistico preziose opportunità formative attraverso un percorso di orientamento e approfondimento in collaborazione con l’ateneo maceratese, la scuola di formazione della Camera Penale di Macerata, il Consiglio Notarile Distretti riuniti di Macerata e Camerino e la Banca d’Italia.