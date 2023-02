Saliranno di nuovo sul palco i ragazzi e le ragazze che lo scorso novembre hanno scritto e interpretato la piece andata in scena sul palco del teatro Annibal Caro a Civitanova. I registi hanno risposto con entusiasmo alla proposta dell’assessorato alla Famiglia di valorizzare con ulteriori messe in scena il lavoro e il talento dei ragazzi, che hanno risposto con una bella adesione all’idea. «Siamo molto contenti del proseguimento di questo progetto – dichiara l’assessore Barbara Capponi – che ha visto i ragazzi protagonisti e artefici di crescita per se stessi, per il gruppo e per l’intera comunità. Hanno saputo realizzare una toccante narrazione che parla di amicizia, di famiglia, di social network, di apparenza, di identità e molto altro ancora, con il linguaggio che solo gli adolescenti sanno raccontare. Ringrazio per primi famiglie e ragazzi, per aver voluto con fiducia proseguire insieme questo progetto, e tutti quelli che ci stanno lavorando, in particolar modo i registi che ne hanno compreso lo spirito ed hanno con forza voluto costruire in sinergia un nuovo tratto di strada. Il centro per la famiglia sta programmando altre attività che verranno man mano rese note, sempre nella progettualità “Civitanova città con l’infanzia”, per le varie fasce di età, sempre gratuite e aperte a tutti».