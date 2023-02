Domenica 5 febbraio a Macerata sarà Palazzo Buonaccorsi il teatro di un’attività dedicata alla mostra “Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose” organizzata da Sistema Museo: bambini, bambine e famiglie potranno divertirsi in un’attività creativa chiamata “Questione di sfondi”. Potranno osservare gli sfondi delle opere, capire il perché delle scelte del pittore e creare un’opera del tutto nuova. L’attività inizierà alle 16,30 e prevede un costo di 5 euro a bambino. E’ consigliata la prenotazione al numero 0733256361 o all’email macerata@sistemamuseo.it. Per chi volesse invece visitare la mostra di Carlo Crivelli ecco gli orari: dal martedì al sabato 10.00-13.00/14:30-18:30. Sabato e domenica 11 e 12 febbraio, inoltre, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi saranno aperti dalle 10.00 alle 20.00. Il biglietto comprende la visita alla mostra, le collezioni dei Musei Civici e il Museo della Carrozza. Per i bambini sotto ai 13 anni è ridotto, per i residenti del comune di Macerata è ridotto.