Si è appena concluso il weekend di scherma al bocciodromo di Sambucheto, a Montecassiano, trasformato per l’occasione in sala d’arme, dove hanno incrociato le lame oltre duecento piccoli fiorettisti e spadisti provenienti da tutte le Marche. La prima tornata di gare di è stata interamente dedicata al campionato regionale a squadre under 14.

Nella prova dei maschietti Giovanissimi di fioretto la classifica è stata la seguente: prima Club Scherma Jesi (Lorenzo Chiaramonti, Evan Felici, Alessandro Grilli), seconda Macerata Scherma (Pietro Ciccarelli, Matteo Olivi, Giordano Donati), terzo Club Scherma Pesaro (Matteo Arceci, Leonardo Spina, Edoardo Barulli, Carlo Secchiaroli). A premiare, il presidente del comitato Fis Marche Stefano Angelelli, il presidente del Macerata Scherma Alberto Affede e il delegato Coni Macerata Fabio Romagnoli.

Per quanto riguarda le bambine Giovanissime di fioretto, il podio è stato conquistato dalla squadra del Club Scherma Ancona (Choe De Colle, Emma De Colle, Silvia Speciale, Ginevra Sant’Angelo), secondo il Club Scherma Recanati (Fabiola Badiali, Ludovica Pensato, Chiara Pintucci), terzo il Club Scherma La Misericordia Osimo (Olimpia Castiglioni, Agnese Magnanini, Sofia Santarelli, Alice Serenelli). Hanno premiato il presidente del comitato Fis Marche Stefano Angelelli, il presidente del Macerata Scherma Alberto Affede e il consigliere del Macerata Scherma Giuseppe Carnevali.

Nei ragazzi Allievi spada, prima classificata l’Accademia della Scherma di Fermo (Giulio Massimo Castori, Alfred Leech, Rocco Luciani, Mattia Renzi), secondo il Fanum Fortunae Scherma (Riccardo Amato, Alberto Magi, Giovanni Renzi), terzo il Club Scherma Fabriano (Matteo Comodi, Leonardo Garcia Signori, Francesco Tritelli). A premiare, il presidente del comitato Fis Marche Stefano Angelelli, il presidente del Macerata Scherma Alberto Affede e il delegato Coni Macerata Fabio Romagnoli.

Sul podio delle bambine Giovanissime di Spada, primo posto per il Club Scherma Recanati (Fabiola Badiali, Ludovica Pensato, Chiara Pintucci), secondo per il Club Scherma Fabriano (Francesca Di Dio, Eleonora Gregori, Emily Ricciotti), terzo per il Fanum Fortunae Scherma (Penelope Bicchi, Lisa Carboni, Giulia Moricoli). Tutte premiate dal vicesindaco di Montecassiano Katia Acciaresi e dal delegato Coni Macerata Fabio Romagnoli.

Nei ragazzi Allievi di fioretto, primo classificato il Club Scherma Ancona (Sergio Della Gatta, Leonardo Gambitta, Filippo Maria Straniero), seconda l’Accademia Scherma Fermo (Giulio Massimo Castori, Alfred Leech, Rocco Luciani, Mattia Renzi), terzo il Club Scherma Pesaro (Federico Ciocchetti, Elia Giorgini, Lorenzo Tamburini).

Nelle ragazze Allieve di fioretto, il podio è stato conquistato dalla squadra del Club Scherma Ancona (Nicole Calai, Anna Sofia Cantarini, Alejandra Regina Sami), del Club Scherma Jesi (Fiamma Lillini, Chiara Maltoni, Zoe Segat) e del Club Scherma Pesaro (Linda Carloni, Vittoria Lazzeri, Diletta Tarini, Emma Venerucci).

La giornata di domenica, destinata alla seconda prova regionale promozionale Grand Prix Esordienti Gioco Scherma con Fioretto Plastica e Prime Lame, ha visto i giovani schermidori marchigiani confrontarsi nelle seguenti classi d’età: Categoria C (nati dal 2013 – 2014), Categoria D (nati dal 2011 – 2012), Categoria E (nati dal 2009 – 2010), Categoria A (nati dal 2016-2017), Categoria B (nati nel 2015), Categoria Prime Lame Fioretto maschile e femminile e Categoria Prime Lame Spada maschile e femminile.

Nella Categoria E la classifica è stata la seguente: primo Davide Scullari (Club Macerata Scherma), secondo Jacopo Foresi (Macerata Scherma), terze Aurora Consas (Club Scherma Misericordia Osimo) ed Eva Morichetti (Macerata Scherma).

Per quanto riguarda la Categoria D sono saliti sul podio Alessandro Gangale (Accademia Scherma Fermo), Giole Accentura (Macerata Scherma), Niccolò Panniccià (Accademia Scherma Fermo) e Federico Luzi (Adriatica Scherma).

Trattandosi di una gara promozionale non agonistica, le categorie A-B-C e Prime Lame sono state premiati tutte a pari merito.