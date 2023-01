Pagella d’oro per Elena Cesca del Liceo scientifico Galilei di Macerata. La brillante studentessa del 4N ha ricevuto nei giorni scorsi nell’aula di presidenza dell’istituto scolastico il riconoscimento in denaro concesso da Carifermo agli studenti e studentesse più meritevoli. Elena Cesca non aveva potuto prendere parte alla cerimonia ufficiale che si è svolta a Fermo prima di Natale quando 17 studenti da tutte le Marche individuati come i migliori erano stati premiati. E così la scuola ha “replicato” al Galilei il conferimento della “Pagella d’oro”.

Elena frequenta attualmente il quarto liceo scientifico sezione scienze applicate e si è detta molto emozionata per il riconoscimento riservato ai migliori allievi delle province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Teramo. Nell’aula di presidenza la dirigente Roberta Ciampechini ha consegnato ad Elena Cesca l’attestato insieme alla vicepreside Anna Maria Mazzanti e alla coordinatrice di classe Giuseppina Capodaglio che si è complimentata con Elena per il traguardo conseguito. «Ho atteso con trepidazione la consegna della “pagella d’oro” – confessa Elena che non aveva potuto partecipare alla cerimonia ufficiale – ringrazio la preside per avermi rappresentata, a Fermo, al Teatro dell’Aquila e aver ritirato il riconoscimento. Le mie materie preferite sono quelle di carattere scientifico e probabilmente anche i miei studi futuri saranno orientati in questa direzione, ma non ho ancora scelto che strada percorrere». Le docenti hanno incoraggiato la studentessa a proseguire e ad affrontare il prossimo futuro con serenità e orgoglio, in virtù dell’ottimo lavoro svolto sino ad oggi. «La Pagella d’oro è e deve essere non un punto di arrivo, ma un punto di partenza – sostiene la preside – con l’augurio che possano raggiungere traguardi sempre più ambiziosi e soddisfazione»