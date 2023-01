I ragazzi e le ragazze delle classi quinte dell’Ite “Gentili” di Macerata hanno partecipato nei giorni scorsi al Corso di orientamento attivo nella transizione Scuola-Università con l’Università di Macerata che ha inviato una delegazione di esperti; i giovani studenti hanno partecipato ad una serie di laboratori che hanno arricchito le conoscenze e le competenze necessarie per avere le idee più chiare in merito a come indirizzare il proprio futuro in questa scelta tanto importante. Si sono così alternate le varie attività, al mattino e nel pomeriggio: Carla Bufalini ha introdotto gli studenti al sistema universitario italiano, Elisa Attili ha condotto un laboratorio per riflettere sulle competenze trasversali necessarie nell’orientamento futuro, Brunella Paoli e Lucia Compagnoni hanno guidato i giovani in un percorso dal titolo “La scelta universitaria. Talenti e passioni: la professione che è in te”, Maria Boni e Beatrice Vissani sono intervenute sull’importanza di sapersi informare.

I ragazzi e le ragazze, divisi in gruppi, si sono alternati nel partecipare ai lavori che hanno previsto attività pratiche, riflessioni e dibattiti. La dirigente scolastica Alessandra Gattari esprime l’importanza dell’attività, necessaria per aiutare i giovani in tale cruciale momento di vita ed il referente dell’Orientamento in uscita, professor Mario Morbiducci sottolinea come il dialogo virtuoso tra Università e Scuola sia fondamentale per il successo formativo degli studenti.