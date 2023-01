Marika e una pagella tutta d’oro

Sabato 17 dicembre al teatro dell’Aquila di Fermo è avvenuta la consegna del prestigioso premio “Pagella d’Oro” da parte della Carifermo S.p.a., giunta alla 60^ edizione. Il riconoscimento è riservato agli studenti e alle studentesse segnalati come migliori da tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado con sede nei Comuni delle Province di Fermo, Ascoli, Macerata, Ancona e Teramo, dove la Carifermo S.p.a. è presente con sue filiali. I premiati e le premiate, insieme al diploma di benemerenza, ricevono una somma in denaro messa a disposizione dalla fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e tra questi ha ricevuto il premio la studentessa Marika Iorio Gnisci della 5E dell’Ite “Gentili” di Macerata. Ha espresso la propria gioia per il riconoscimento a tanto lavoro sui libri per la grande soddisfazione del dirigente scolastico dell’Ite Alessandra Gattari e del coordinatore della 5E, professor Pietro Prosperi. Entrambi sottolineano l’impegno e la costanza di Marika, la quale sta sfruttando a pieno tutte le risorse messe a disposizione dei ragazzi e delle ragazze da parte del “Gentili” per una formazione solida e globale.