Grande successo di pubblico, ieri, per lo spettacolo “Tutti insieme appassionatamente…nella calza della Befana” andato in scena al teatro dello Spirito Santo, a Tolentino.

Sul palcoscenico si sono esibiti tanti artisti e giovani talenti che hanno dato vita ad una sorta di varietà con balletti, canzoni e sketch comici molto divertenti. Applausi a scena aperta per le interpretazioni di Anita Bartolomei, giovane vincitrice dello Zecchino d’Oro, per la coinvolgente Roberta Biagiola, per la voce lirica di Gaia Gattafoni, per Nicole Marzaroli, per lo storico gruppo de I Ragni (presentatosi con Angelo Pippa, Enzo Grassettini, Goffredo Nobili, Alberto Domizi, Daniele Domizi e Federico Bracalente), per le ex coriste del Cantapiccolo con la direzione musicale del maestro Tiziana Muzi.

Hanno danzato ed entusiasmato gli spettatori Alessia Tiberi, Francesco Ciccarelli e le alunne e gli alunni di Alchemy Dance Studio. Incursioni teatrali de La Compagnia de Li Spirituali con Paolo Domizi che ha interpretato alla sua maniera Cristiano Mangioglio e con Enzo Cipollari, Stefano Sincini, Alberto Corona, Graziano Fefè, Valerio Pettinari, Francesco Volponi e Fabio Rossi. Ospite speciale Michele Pecora che cantato diversi brani tra cui la celebre “Era lei” e il suo ultimo successo “Poeti”.

Tutti gli artisti si sono esibiti gratuitamente e quindi l’incasso è stato interamente devoluto a sostenere le attività dell’associazione ProssimaMente. L’organizzazione è stata a cura di Paolo Domizi, de Li Spirituali, e da Edoardo Mattioli, della Pro Loco TCT, con la direzione artistica di Luca Romagnoli, che ha anche condotto la serata con Giusy Minnozzi. Hanno collaborato don Vito Zecchino e la parrocchia, Incanto Event & Wedding Planner, Silvano Ronconi e Tonico Service.

«Questo spettacolo è una sorta di numero zero che vuole diventare un appuntamento semestrale con l’intento di dare occasione di esibirsi ai giovani talenti e non solo, coniugando lo spettacolo e la musica con la solidarietà, offrendo anche un evento gratuito di qualità alla cittadinanza – si legge nella nota del Comune -. Al termine dell’evento sono arrivati i complimenti dell’amministrazione ed in particolare del sindaco Mauro Sclavi e del presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj che hanno ringraziato gli organizzatori e che si sono complimentati con tutti coloro che si sono esibiti».