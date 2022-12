Sala colorata, costumi luminosi, sceneggiatura affascinante, accompagnamento musicale dal vivo di Anzhella Piller e creazioni di bambini e bambine dai 3 ai 7 anni. Sono questi gli ingredienti di “Incanto di luci”, la festa di Natale della Ludoteca Giada a Civitanova. I bambini e le bambine della Ludoteca Giada hanno partecipato con piacere e grande divertimento alla decorazione dell’albero di Natale ed hanno creato da soli gli allegri addobbi. Olga Sinenko ha inventato e aiutato a realizzare i costumi per le feste natalizie. I bambini e le bambine hanno poi decorato le lettere a Babbo Natale ed espresso i loro desideri.

Iryna Bakhmach ha scritto la sceneggiatura della festa spettacolo di Natale per la Ludoteca Giada.

«Con questa festa – commenta – il Natale si è confermato ancora una volta la festa più amata e attesa da tutti grandi e piccini, la festa dell’amore. Nell’ atelier di Iryna e Dana Bakhmach è stata allestita una bellissima mostra dei quadri creati dai bambini, dal titolo evocativo: “Incanto di Luci”, dedicata alla celebrazione del Natale. Disegnando i quadri con scene natalizie, i bambini hanno conosciuto la storia di questa festa, hanno appreso le peculiarità della sua celebrazione in altri paesi e molto altro ancora. Nella Ludoteca Giada c’era un’atmosfera magica da favola, che si insedia sempre nell’anima di bambini e adulti alla vigilia di queste magnifiche vacanze, all’insegna dell’amore e della pace».