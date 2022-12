Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di San Severino si tinge di rosa: Marta Di Gaetano, alunna della classe 2B della scuola secondaria, è stata eletta baby sindaca. Succede ad Alessandro Bordo. Marta Di Gaetano ha vestito la fascia tricolore nella sua prima uscita ufficiale in occasione della cerimonia di conferimento della Medaglia d’Oro al Merito Civile sedendo accanto al primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei.

Nei giorni scorsi l’insediamento, insieme a tutti gli altri componenti il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze all’istituto comprensivo “Tacchi Venturi” alla presenza, fra gli altri, del dirigente scolastico Sandro Luciani e delle insegnanti coordinatrici del progetto di cittadinanza e Costituzione Alessandra Aronne e Valeria Colafrancesco, e dell’insegnate referente per la primaria di Cesolo Marnie Allegretto.

Nominati anche i segretari del Consiglio (Andrea Di Gaetano e Bianca Gregorietti), il vicesindaco (Melissa Catamo della 1A) e gli assessori Veronica Campetella (istruzione e cultura), Angelica Chiarella (salute, servizi sociali e trasporti), Cristian Marozzi (ambiente), Pietro Romagnoli (sport) e Alessandro Rubini (infrastrutture e urbanistica). Siedono con loro in Consiglio anche Karim Sgaier, Sofia Fediv, Alessandro Buttafuoco, Teo Francis Campetella, Elena Scattolini, Anastasia Tasevska, Mattia Sparvoli, Ginevra Bonifazi, Alessandro Stura, Tommaso Maggiori ed Alice Savelli.

Una nuova seduta dell’assise dei Ragazzi è prevista per fine gennaio ma intanto in una classroom scolastica è già possibile dialogare con il nuovo Consiglio per avanzare proposte, scambiarsi messaggi e visionare materiali.