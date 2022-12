Biscotti fatti a mano direttamente da alunni e alunne sono stati lo speciale regalo fatto da alunni, alunne e le insegnanti della scuola primaria Salvo D’Acquisto a Macerata.

Finalmente quest’ anno, grazie al venir meno delle restrizioni per il Covid, hanno cercato di accogliere festosamente l’arrivo del Natale con una calendario dell’Avvento particolare. «Tutti i giorni – scrive la scuola – gli alunni e le alunne delle cinque classi a tempo pieno si sono ritrovati per un momento di condivisione in cui ogni insegnante ha scelto e dedicato una lettura a tema natalizio da fare o davanti l’albero di Natale allestito al primo piano o davanti al camino del piano superiore, costruito per ricreare a scuola il calore e l’atmosfera del focolare domestico».



All’insegna del recupero delle tradizioni è arrivato a fare visita agli alunni e alle alunne Matteo, fornaio de “Il forno di Matteo”, che ha generosamente condiviso la passione, l’amore necessari e la ricetta per creare dei deliziosi biscotti da donare alle famiglie: «Ecco allora che la mensa scolastica si è trasformata in un laboratorio artigianale dove alla farina, alle uova e allo zucchero si è mescolato tutto l’entusiasmo dei piccoli pasticceri armati di mattarello e formine per biscotti. Finalmente, a lavoro ultimato, grazie al prezioso aiuto del cuoco Ugo, i biscotti sono stati infornati e poi confezionati con amore. L’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, a conclusione di questo percorso in attesa del Natale, gli alunni hanno salutato le famiglie nel cortile della scuola dedicandogli canti natalizi e auguri».