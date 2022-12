Sono finalmente tornati gli spettacoli scolastici dal vivo mancati per anni a causa del Covid. Un modo vivace, gioioso e caloroso per augurare buone feste alle famiglia. Esibizioni in presenza sia a Treia nella scuola primaria Arcobaleno che a Corridonia con lo spettacolo della scuola “Niccolai”.

CORRIDONIA – Nella chiesa Santi Pietro, Paolo e Donato i bambini della scuola dell’infanzia Eugenio Niccolai hanno dato vita allo spettacolo di Natale dal titolo: ” Una capanna in affitto”.

I bambini e le bambine a cui è stata rubata la capanna hanno poi scoperto che era servita a tre personaggi importanti: Giuseppe, Maria e il piccolo Gesù, che con la sua nascita si dona al mondo con amore. Un’atmosfera speciale e magica ha coinvolto tutti, grandi e piccoli .

TREIA – Musiche, voci, coreografie, body percussion, colori scintillanti e divertimento per la festa di Natale proposta dalle alunne e dagli alunni della scuola primaria “Arcobaleno” di Passo di Treia, insieme alle loro docenti.

«Una forte emozione – scrive la scuola – accogliere in presenza genitori, nonni, amici che hanno partecipato numerosissimi al concerto realizzato al Palazzetto dello Sport di Passo Treia.

Per conservare il ricordo di questo piacevole pomeriggio tante cornici natalizie per poter scattare foto ricordo ed immortalare il bel momento. Grazie alla dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo per averci omaggiati con la sua presenza e grazie al sindaco Franco Capponi per aver partecipato».