Gli ingredienti c’erano tutti: la magica atmosfera del Natale, la contemporanea e armoniosa presenza di persone appartenenti a generazioni diverse, lo sport, e per la precisione la pallavolo, uno sport di squadra e un collante formidabile, fonte di sicuro e sano divertimento , sia in campo che sugli spalti. Nel pomeriggio del 23 dicembre, nella palestra della scuola Primaria “Fratelli Cervi”, è andata “in scena” una partita di volley davvero speciale, “La partita del cuore”.

A fronteggiarsi due squadre alquanto eterogenee ma motivatissime: da una parte la giovanissima e numerosa squadra formata da diversi alunni e alunne della scuola Alighieri di Macerata, dall’altra la compagine dei “prof” della medesima scuola.

Non potevano mancare le cheerleaders, pronte ad animare i momenti di passaggio tra un set e l’altro.

Agonismo e sportività, disponibilità e sorrisi e la possibilità di vivere una dimensione scolastica in modo leggero e collaborativo, al di fuori dei soliti schemi.



Obiettivo principale, come già detto, un sano divertimento e in più la possibilità di raccogliere, grazie alla disponibilità dei presenti, qualche fondo per arricchire la dotazione scolastica dei testi in lingua inglese, così da rendere sempre più ricca e fruibile l’accogliente biblioteca della scuola.

Graditissima la presenza di alunni, genitori e insegnanti, ma anche quella di ex professori della Alighieri, convenuti per un saluto e un supporto. Per la cronaca è da evidenziare la vittoria, in due set, della squadra anagraficamente “più matura”. E dunque, in attesa delle prossime iniziative, per quel che riguarda “La partita del cuore” che dire? Buona la prima!