L’orchestra dell’Indirizzo musicale del Convitto “G. Leopardi” di Macerata è tornata finalmente, dopo le difficoltà degli anni di pandemia, a celebrare la gioia di stare insieme ed apre il periodo più magico dell’anno con un bellissimo concerto, che vuol essere per tutti l’espressione di un profondo bisogno di unità, di armonia e soprattutto di pace.

Nella calda atmosfera dell’aula magna dell’ Ite “A. Gentili” di Macerata, il professor Nicola Basilico, insegnante di chitarra, ha accolto la grande famiglia del Convitto, e ha introdotto l’intervento della dirigente scolastica Roberta Ciampechini che, da pianista ed amante della musica, non ha potuto che sottolineare come la stessa sia energia e allo stesso tempo pura magia in grado di superare divisioni, paure e insicurezze. Un tempo speso bene insomma, che fa bene a chi se ne innamora, a chi la sceglie come strada da seguire o a chi, semplicemente, si lascia trasportare dal suo incanto.

Dopo aver presentato i professori dell’indirizzo musicale a partire dalla direttrice d’orchestra e flautista Marta Montanari, il professor Basilico e i professori di violino e di piano, rispettivamente David Taglioni e Daniele Rebaudo e averli ringraziati per il loro instancabile lavoro e dedizione, la dirigente ha lasciato il palco ai piccoli musicisti e alle piccole musiciste del I anno che hanno aperto il concerto con musiche tratte dal repertorio natalizio tradizionale, per poi passare il testimone ai ragazzi e alle ragazze delle seconde e delle terze, che si sono esibiti in pezzi famosi arrangiati per l’occasione dal maestro Luca Mengoni, da sempre collaboratore del Convitto per le rielaborazioni delle partiture.



Tra la commozione generale, gli applausi e i flash dei fotografi, la dirigente scolastica ha ringraziato tutti i partecipanti e soprattutto i ragazzi, le ragazze e gli insegnanti per le emozioni che con le loro note sono state in grado di regalare a tutti.