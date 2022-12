Si è concluso il tradizionale appuntamento “Natale in Biblioteca”, giunto all’undicesima edizione, che ha visto come protagonisti gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Badaloni di Recanati. Il tema ispiratore di quest’anno è stato tratto dalla poesia “Ringraziare desidero” dell’autrice Mariangela Gualtieri: un inno al bello che ci circonda e alla gratitudine verso la natura.

Bambini, bambine, ragazzi, ragazze e insegnanti hanno fatto proprio il meraviglioso inno alla vita dell’autrice, approcciandosi nel periodo prenatalizio ad esperienze uniche e coinvolgenti, aperte anche alla cittadinanza. A partire dagli alunni e dalle alunne dell’Infanzia che, prendendo spunto dalla tradizione giapponese Nuigurumi-otomari-ikai, sono stati coinvolti ne “Il Weekend dei Pupazzi in Biblioteca”, un viaggio di conoscenza della biblioteca Comunale “Bonacci-Brunamonti”, accompagnati dai loro peluches, con l’opportunità di ottenere la loro prima tessera di prestito librario.



Alla scuola primaria è stato offerto lo spettacolo del Kamishibai del cantastorie/performer Francesco Facciolli, che ha raccontato quattro coinvolgenti storie, presentandole attraverso lo scorrere di immagini, e interagendo anche con i bambini e le bambine. All’interno dei locali della biblioteca è stata inoltre allestita la mostra delle produzioni grafiche che gli alunni e le alunne hanno realizzato a partire dalle letture svolte con i propri insegnanti.

Ragazze e ragazzi della scuola secondaria San Vito, sempre nei locali della Biblioteca e nell’Aula Magna del Comune, hanno invece incontrato il cantastorie/attore/narratore Simone Maretti e hanno successivamente proposto la consueta maratona di letture nell’Atrio del Palazzo Comunale, dove sono stati invitati a partecipare gli alunni e le alunne delle classi quinte della Scuola Primaria. Ospite d’onore dell’occasione è stata la poetessa Daniela Monachesi.

La realizzazione di tutte le iniziative è stata possibile grazie alla collaborazione della Biblioteca “Bonacci-Brunamonti” e del Comune.