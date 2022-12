A gonfie vele la giornata di festa targata Lube Volley e Volley 79. Oltre 80 ragazzini e ragazzine del minivolley hanno preso parte, nel giorno della vigilia del Natale 2022, all’iniziativa di amicizia e pallavolo andata in scena nella palestra della scuola Pirandello di Civitanova. Un colpo d’occhio apprezzatissimo dai genitori presenti sugli spalti di fronte al dinamismo e all’allegria contagiosa dei giovani sportivi in erba alle prese con una giornata spensierata tra coetanei, con corse scatenati, giochi spassosi in compagnia e i primi rudimenti di tecnica individuale.