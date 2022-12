“Che cos’è un obiettivo?”. Inizia così, diretto e carismatico, l’incontro con l’arbitro di Serie A Juan Luca Sacchi e l’attuale allenatore della Recanatese Giovanni Pagliari, che hanno catturato l’attenzione e l’interesse di studenti e studentesse dell’Istituto San Giuseppe di Macerata.

Un incontro pieno di stimoli e di spunti di riflesssione, che racconta l’essenza di essere sportivi e della passione per il proprio lavoro e «quando hai amore e passione rimani sempre giovane», dice Pagliari.

«Indubbiamente – scrivono alunni e alunne – cadere fa parte del cammino, però arrivare al proprio obiettivo e crescere viene proprio dal trarre esperienza da errori e fallimenti per creare quello che vogliamo, senza cercare scappatoie o “la custodia degli altri”, nascondendosi e assegnando le colpe agli altri».

«Credere sempre che la vita la facciamo noi – il consiglio di Pagliari – ricordandoci che conta quanto dimostri come uomo e come giocatore, nient’altro. Non pensate a chi vi giudica voi siete belli, perchè siete unici. Gentilezza, umiltà e intelligenza sono il pane della vita. Noi non siamo più felici consultando il prossimo, vivete la vostra vita da felici. Solo così si raggiunge l’essenza, l’obiettivo».

«E noi tutti ringraziamo Giovanni Pagliari e Juan Luca Sacchi per aver condiviso questa giornata con noi».